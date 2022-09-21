Указ о мобилизации в РФ: смогут призывать даже тех, кто не служил 7 21.09.2022, 12:24

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Шойгу и Путин в своих выступлениях обманули россиян.

Указ президента РФ Владимира Путина о «частичной мобилизации» позволяет мобилизировать неограниченное число военнообязанных.

Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, передает «Дождь».

По словам Чикова, указ сформулирован максимально широко и решать, кого, откуда и в каком количестве призвать на войну, фактически будет министерство обороны.

«Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение. Рамзан Кадыров что-то явно знал, когда заявил о самомобилизации регионов», - прокомментировал он.

По его словам, в первую очередь, мобилизационные предписания получат резервисты - отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве. Затем мужчины, пребывающие в запасе по разрядам (их три, они разделены по возрастам в зависимости от звания).

«Шойгу заявил планку в 300 тыс. человек. Если понадобится еще, указ позволяет мобилизацию неограниченного числа военнообязанных», - отметил Чиков.

В выступлении Путина перед россиянами сообщалось, что призовут тех, кто находится в запасе и имеет военный опыт. Однако если ознакомиться с документом, то создается впечатление, что президент и министр обороны России врут — отправить на войну смогут куда больше людей, обращает внимание zerkalo.io.

Что говорится в указе?

Согласно документу, с 21 сентября 2022 года в Российской Федерации объявили частичную мобилизацию.

«Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», — говорится в указе.

Отмечается, что призванные на службу по мобилизации будут иметь статус военнослужащих-контрактников, а также аналогичный уровень денежного содержания. Контракты о прохождении военной службы будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.

Указ также определяет перечень тех, кто может уволиться с военной службы (и тех, кто проходит военную службу, и тех, кто служит по контракту, и тех, кто призван по мобилизации):

по возрасту — по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья — в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Некоторые россияне могут получить отсрочку по мобилизации. Это касается тех, кто работает в организациях оборонно-промышленного комплекса.

А что в нем не говорится?

В указе не названы критерии, по которым будут определять резервистов, подлежащих мобилизации. Например, возраст, опыт прохождения службы в армии, определенные специальности — все то, о чем говорили Путин с Шойгу, когда рассказывали, кого мобилизуют.

В нем также ничего не говорится о тех категориях граждан РФ, которые не подлежат призыву о частичной мобилизации, — например, студентах.

В указе также не определено количество россиян, подпадающих под частичную мобилизацию.

Так кого могут призвать?

Мобилизация в России определяется не только этим указом Владимира Путина, но и федеральными законами «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» на соответствие с которыми ссылается президент России.

В них нет четкого определения, что такое полная, а что такое частичная мобилизация.

Но четко прописано, кто подлежит мобилизации: «Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации».

Кого зачисляют в запас?

Здесь-то и кроется вероятная ложь Путина и Шойгу. Они заявляли, что мобилизовывать будут только людей с военным опытом и специальностью. Однако в статье 52 закона «О воинской обязанности и военной службе» указано, что в запас (а именно таких людей могут мобилизовать) зачисляются и люди, которые в армии никогда не служили. Судя по документу, под это попадают практически все мужское население России и женщины, имеющие военно-учетную специальность.

Следовательно, по текущим российским правовым актам мобилизовать могут практически кого угодно.

А кого из россиян призвать не должны?

С этим сложно. Например, указано, что призыву на военную службу по мобилизации «не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления». Однако это не мешает вербовать российских заключенных для войны в Украине.

А кто из россиян по закону имеет право на отсрочку?

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам:

забронированным в порядке, определяемом правительством Российской Федерации;

признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.

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