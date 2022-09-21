В доме, под которым минчане ночевали в очередях, выставили на продажу новую партию квартир 21.09.2022, 12:31

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С зимы квадратный метр сильно подорожал.

На улице Жуковского строится многоэтажка на пять подъездов и 376 квартир. Застройщик — Минский домостроительный комбинат. Сегодня в газете «Звязда» опубликовали изменения в проектной декларации по высотке, предложив еще восемь квартир для всех желающих, пишет onliner.by.

Это каркасник возле метро «Ковальская Слобода». Людям предлагают заключить договоры на долевое строительство. Предмет договора — строительство квартиры и машино-места в наземном паркинге. Вот какой выбор сейчас:

три однушки: №44 — общая площадь 37,76 кв. м, №283 — 33,39, №330 — 35,86 «квадрата»;

пять двушек: №116 — общая площадь 51,45 кв. м; №179 — 51,52, №183 — 54,3, №184 — 54,08, №207 — 53,04 метра.

Жилье сдается без отделки.

Метр для ненуждающихся обойдется в 3700 рублей ($1460 по курсу). Машино-место стоит 27 тыс. рублей ($10 660 по курсу).

Итого за самую маленькую однушку на 33 «квадрата» с машино-местом придется отдать 133 тыс. рублей ($52,5 тыс. по курсу).

К тому же есть пометка, что кое-что придется доплатить: «Стоимость квадратного метра квартир сформирована без учета затрат застройщика, не включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта долевого строительства, но относимых на стоимость строительства. Данные затраты будут предъявлены дольщику по окончании строительства с заключением дополнительного соглашения».

Зимой, когда предложение МДК вызвало ажиотаж, цены за метр были сильно ниже: от 2800 до 3090 рублей. Надо сказать, что значительную часть квартир тогда разобрали очередники: по направлениям из администраций и без них. Впрочем, в августе 2022 застройщик уже выставлял пять двушек по такой же цене, как заявленная сейчас.

По новым срокам, указанным на сайте МДК, сдать многоэтажку планируют к маю 2023 года, раньше называли осень 2022-го.

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