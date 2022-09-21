Министр обороны Британии: Путин признает, что потерпел поражение 3 21.09.2022, 12:35

2,742

Бен Уоллес

Бен Уоллес прокомментировал «частичную мобилизацию» в РФ.

Призыв президента Российской Федерации Владимира Путина к оружию, является признанием того, что его вторжение терпит поражение.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Министерства обороны Британии.

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, приказ Путина о первой со времен Второй мировой войны мобилизации в России является признанием главы Кремля того, что его вторжение терпит неудачу.

Уоллес обвинил Путина и министра обороны России Сергея Шойгу в смертях десятков тысяч собственных граждан, которые были плохо экипированы.

«Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина выиграет эту войну, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгнанником», - отметил министр обороны Британии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».