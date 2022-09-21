Министр обороны Британии: Путин признает, что потерпел поражение

Министр обороны Британии: Путин признает, что потерпел поражение3
- 21.09.2022, 12:35
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Бен Уоллес прокомментировал «частичную мобилизацию» в РФ.
Призыв президента Российской Федерации Владимира Путина к оружию, является признанием того, что его вторжение терпит поражение.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте Министерства обороны Британии.
По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, приказ Путина о первой со времен Второй мировой войны мобилизации в России является признанием главы Кремля того, что его вторжение терпит неудачу.
Уоллес обвинил Путина и министра обороны России Сергея Шойгу в смертях десятков тысяч собственных граждан, которые были плохо экипированы.
«Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина выиграет эту войну, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгнанником», - отметил министр обороны Британии.