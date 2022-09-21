Стало известно, в каких областях Беларуси уже включают отопление 21.09.2022, 12:37

Первой стала Могилевская область.

В Беларуси отопительный сезон 2022 года начался в сентябре из-за непривычно прохладного начала осени. Узнали, в каких регионах Беларуси уже включили отопление, пишет «Комсомолка».

Раньше других областей с 20 сентября в Могилевской области включили отопление в госучреждениях, в первую очередь - в детских садах, школах, поликлиниках, больницах.

Также и в Минске в детских садах, школах, больницах подали тепло с 20 сентября, но пока не определились с конкретной датой включения отопления в квартирах.

В детских садах, школах, спортивных, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, а также объектах социального обеспечения, музеях, госархивах, библиотеках и гостиницах Витебской области тепло начали подавать на день позже, с 21 сентября, пишет БелТА. Также и в Брестской области начали включать отопление уже с 21 сентября по информации БелТА

Для объектов социальной сферы, прежде всего, объектов так называемой первой группы потребителей - школ, детских садов, больниц, домов престарелых - в Гродненской области начали включать отопление так же со среды, 21 сентября, сообщил «Блог Гродно». Обогревать социальные объекты начали, в частности, в Лидском районе.

На Гомельщине объекты социальной сферы начнут отапливать позже других областей страны - с 22 сентября.

После соцобъектов отопление включается в жилищном фонде. Но для этого нужно, чтобы среднесуточные температуры продержались не выше +8 градусов в течение пяти дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».