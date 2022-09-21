Ученые: Одна из лун Сатурна может быть чрезвычайно обитаемой 21.09.2022, 12:54

Астрономы раскрыли важный секрет Энцелада.

Новое моделирование показало, что на ледяном спутнике Сатурна Энцеладе могут быть необходимые условия для жизни, пишет Inverse.

Во время предыдущих миссий космический аппарат NASA Cassini не нашел намеков на то, что на ледяном спутнике Сатурна присутствует жизнь. Для этого аппарат пролетал сквозь гигантские гейзеры Энцелад, которые извергаются в прямиком в космос.

Но планетолог из Университета науки и технологий Китая Цзихуа Хао считает, что в данных, собранных американским аппаратом может крыться ключ к разгадке.

Как известно, одним из самых важных материалов для построения клетки является фосфор – ключевая часть ДНК и АТФ (источник энергии для всех биохимических процессов).

«Пока мы точно не знаем, есть ли фосфор в воде Энцелада, но результаты нашего моделирования вселяют большой оптимизм», — говорит соавтор исследования из Юго-западного исследовательского института Кристофер Гляйн.

Созданная компьютерная симуляция показала, что фосфор попадает в воду Энцелада из каменистого ядра планеты, откуда вымывается с течением времени. Хао предполагает, что вода может проходить сквозь пористое сердце луны и беспрепятственно возвращаться на поверхность. Согласно модели, потребовалось всего 100 тыс. лет, чтобы океан луны наполнился фосфором в таком же количестве, как и на Земле.

«Такого количества фосфора в воде будет достаточно для поддержания жизни на Энцеладе», — отмечает автор исследования.

Несмотря на то, что миссия Cassini завершилась 5 лет назад, ученые все еще анализируют данные, собранные аппаратом. По мнению Хао, ошибка кроется в том, что до сих пор ученые искали в собранных данных лишь следы самых распространенных химических веществ, например, ионы натрия и хлора. Поиски же фосфора на луне займут намного больше времени.

«Фосфор обычно является следовым химическим компонентом, который содержится в поверхностных водах Земли», — подчеркивает ученый.

Анализ данных, который мог бы обнаружить такие микроэлементы, как фосфор, продолжается. Модель же Хао может дать ученым важные подсказки о том, что и где искать.

Как отмечается, фосфор редко появляется на планетах и луна в одиночестве. Часто он связывается с молекулами кислорода и появляется фосфат. Обнаружение соединений фосфора с другими элементами может говорить не только о пригодной среде на Энцелад, но и о том, что там уже развилась жизнь.

Но жизни для процветания и развития необходим не только фосфор. В это список также входит жидкая вода и такие элементы, как углерод, водород, азот и сера. Не обойдется и без таких элементов, как медь, железо, марганец и никель.

«Следующим шагом будет поиск других элементов, которые необходимы для развития жизни», — подытожил автор исследования.

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