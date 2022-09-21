В Петербурге нашли мертвой гражданку Беларуси 21.09.2022, 12:58

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Женщина четыре года находилась в розыске.

19 сентября в Санкт-Петербурге нашли тело 37-летней гражданки Беларуси с переломом носа, гематомами лица и тела. Труп находился на втором этаже заброшенного дома на Петергофском шоссе, сообщает сайт 78.ru ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что женщина четыре года находилась в федеральном розыске за неуплату алиментов. Тело передали в морг для установления точной причины смерти.

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