Латвия привела войска в повышенную боевую готовность
- 21.09.2022, 12:57
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Силы быстрого реагирования готовятся предотвратить провокации со стороны РФ.
Министерство обороны Латвии приняло решение привести в повышенную боевую готовность свои войска из-за частичной мобилизации в России.
Об этом сообщает министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас в Twitter.
«Поскольку военная мобилизация России будет проходить и у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России», - написал он.
Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая стартует уже сегодня.