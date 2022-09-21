Латвия привела войска в повышенную боевую готовность 21.09.2022, 12:57

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Силы быстрого реагирования готовятся предотвратить провокации со стороны РФ.

Министерство обороны Латвии приняло решение привести в повышенную боевую готовность свои войска из-за частичной мобилизации в России.

Об этом сообщает министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас в Twitter.

«Поскольку военная мобилизация России будет проходить и у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России», - написал он.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая стартует уже сегодня.

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