В Германии начались обыски на вилле российского олигарха Усманова 1 21.09.2022, 13:11

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Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Немецкая полиция пришла с обысками в баварскую виллу российского олигарха Алишера Усманова. Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что следователи занялись Усмановым уже давно и в течение нескольких месяцев собирали информацию о нем. Сейчас же обыски проходят на нескольких объектах, принадлежащих олигарху. На месте работают 250 сотрудников Федеральной уголовной полиции и службы расследований налоговой.

Целью обыска является поиск доказательств в расследовании по Усманову по подозрениям в нарушении законодательства о торговле, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Как утверждает немецкое издание, за период с 2014 по 2022 Усманов в Германии мог уклониться от уплаты налогов с доходов и подарков на 555 млн евро.

Кроме того, после разоблачений, связанных с «Панамскими документами», стало известно, что олигарх мог скрыть значительные активы и прибыль от прироста капитала с помощью сложных оффшорных конструкций и непрозрачных холдингов компаний.

Например, ранее Усманов был совладельцем компании, расположенной на Британских Виргинских островах. В 2014 году часть доли Усманова стоимостью более миллиарда евро перешла в руки других бизнесменов. За это Усманов должен был заплатить немецкой налоговой инспекции сотни миллионов евро в виде налога. Однако неизвестно, был ли произведен этот платеж.

Там также отмечают, что олигарх попал в поле зрения правоохранителей после введения против него европейских санкций из-за вторжения России в Украину.

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