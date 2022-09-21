Болеющие дети смогут оставаться дома без справки врача сроком до пяти дней 2 21.09.2022, 13:16

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Указанное решение будет действовать до особого распоряжения.

Министерство здравоохранения официально разрешило оставлять болеющих детей дома на срок до пяти дней без справки от врача. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями, в случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение пяти дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний, предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется», — говорится в сообщении Минздрава.

Указанное решение будет действовать до особого распоряжения.

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