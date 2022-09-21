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Болеющие дети смогут оставаться дома без справки врача сроком до пяти дней

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  • 21.09.2022, 13:16
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Болеющие дети смогут оставаться дома без справки врача сроком до пяти дней

Указанное решение будет действовать до особого распоряжения.

Министерство здравоохранения официально разрешило оставлять болеющих детей дома на срок до пяти дней без справки от врача. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями, в случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение пяти дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний, предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется», — говорится в сообщении Минздрава.

Указанное решение будет действовать до особого распоряжения.

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