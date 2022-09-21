Битые карты Кремля 1 Константин Елисеев, «Новое время»

21.09.2022, 13:18

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Константин Елисеев

Новостей есть две — плохая и хорошая.

Так называемые «референдумы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей объективно стали темой номер один для обсуждения. На второй информационный план отошли гораздо более значимые истории, как успешное контрнаступление украинских войск, от которого агрессор так и не оправился. Или трагедии на освобожденных территориях, прежде всего в Изюме, напомнившие миру о варварстве российской войны. Узнается рука кремлевских стратегов, которые всегда невыгодные для себя и угрожающие события пытаются перебить другими, более резонансными. На этот раз все не так.

Новостей есть две — плохая и хорошая.

Плохая новость состоит в том, что Россия решила зафиксировать территориальные захваты. Снова. Нагло и без раскачки. Нет, это не крымский референдум. И даже не «референдумы» на временно оккупированных территориях Донбасса образца 2014 года. Речь идет больше о наскоро спланированном тактическом маневре, который должен создать новые политико-правовые обстоятельства на этих территориях и усложнить дальнейшее развитие боевых действий со стороны Украины.

Кремль хочет вооружиться «бумажкой законного присоединения» и попытаться убедить мир в том, что все произошло на основании свободной воли населения оккупированных территорий. Зная, насколько послушна российская дипломатия, да и вообще вся власть в России, там действительно будут упорно продвигать будущие события как fait accompli. А еще подчеркивать, что эти территории отныне территория России, нападение на которую, как думают в Кремле, является красной линией для коллективного Запада. Площадка 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, куда прибыл и глава МИД Лавров, подходит для этого лучше всего. И это плохо.

Однако есть и хорошая новость. Дело в том, что всякий раз, когда Россия «ходит» оккупированными территориями, это означает, что в Кремле понимают, что они могут их потерять. А в контексте последних побед украинской армии эта потеря может оказаться боевой.

Высшему руководству России очень нужна хотя бы ситуативная победа и ее фиксация в данный момент. Зная настроения на коллективном Западе, где такие шаги не воспримут сильными, Кремлю нужно продемонстрировать силу для своего собственного населения, создать победную картину для внутреннего потребления. А значит, война, которую Россия начала против Украины и всего мира, окончательно перекинулась в Россию.

И эпизод с референдумами показывает, что признают это и в Кремле. Дальнейшее течение событий начали определять уже не в белокаменной, и нужно было найти хоть что-то, чтобы сыграть с позиции сильного и попытаться перехватить инициативу. Так называемые «референдумы» именно об этом.

Ирония в том, что все, к чему в последнее время прибегает Кремль, уже было, а значит, перестало срабатывать по первоначальному замыслу. И в отношении Украины, и в отношении международных партнеров.

В арсенале креативности кремлевских стратегов явно кризис жанра, и там вынуждены буквально ходить по кругу предыдущих «побед», даже не замечая, как он сужается к поражению. Зафиксировать территориальные захваты или изменить международно признанные границы Украины искусственные волеизъявления не могли раньше, и тем более не смогут сейчас. Как и многие другие — газовая, нефтяная или электрическая, продовольственная, военная или ядерная — эта кремлевская карта не козырная. Она уже бита.

Константин Елисеев, «Новое время»

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