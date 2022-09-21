Итальянский бронеавтомобиль LMV громит оккупантов на фронте
- 21.09.2022, 13:21
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Украинские десантники показали оружие в работе.
Украинские защитники используют на фронте бронеавтомобили LMV итальянского производителя Iveco. Десантники показали машину в работе.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Военные отмечают, что бронемобили быстры и безопасны, поскольку имеют крепкую бронекапсулу для защиты жизни и здоровья экипажа.
По словам десантников, автомобили LMV уже побывали на передовой и хорошо себя зарекомендовали. Бронированные машины очень маневренные и мощные. Это позволяет быстро и эффективно выполнять различные задачи в ходе боевых действий.