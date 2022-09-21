Два сценария мобилизации в РФ 9 Алексей Мельник, «Новое время»

21.09.2022, 13:26

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Алексей Мельник

Фото: dsnews.ua.

К чему готовиться Украине?

Решение Путина о частичной мобилизации является очередной демонстрацией серьезных проблем.

Это значит, что предварительные и все альтернативные подходы, такие как интенсивное привлечение частных оборонных компаний, формирование местных добровольческих батальонов, вплоть до вербовк «тюремщиков» в России — все это показало, что даже частично нельзя решить проблему.

Поэтому пришлось прибегнуть к такому решению, которое в принципе очень интенсивно обсуждалось именно в российских сообществах — как в Кремлевском, так и антивоенном. Все активисты говорили о том, что это решение может быть контпродуктивным, несмотря на то, что были определенные силы, которые интенсивно подталкивали Кремль к такому.

После того как это уже произошло, на мой взгляд, могут быть следующие сценарии.

Либо наши расчеты о том, что россияне наконец-то начнут оказывать активное сопротивление мобилизации оправдаются, либо они не оправдаются.

Если наши расчеты окажутся неправильными, и россияне пойдут, как бараны на заклание (все же, тех 300 тыс. наберут, пусть, не сразу, а десятками тысяч начнут набирать), также возможны два варианта. Или их сразу будут бросать, как мобилизованных с временно оккупированных территорий на линию фронта, что называется, как живое мясо, или минимально — месяц-два давать на подготовку. А потом уже посылать более-менее какие-то оснащенные, обученные подразделения для компенсации потерь или создания резервов.

То есть, если реализуется второй подход, тогда это следует рассматривать как серьезную угрозу, которая появится через месяц-два для Украины на линии фронта.

Несмотря на невысокое качество, все равно это будет большое количество новых бойцов.

То есть Украине это дает сигнал, что при реализации второго неблагоприятного варианта у нас есть месяц-два для того, чтобы как можно дальше продвинуться и на момент прихода этих резервов их могли встретить на фронте, имеющем меньшую протяженность, чем сейчас.

Что касается младших командиров, которые будут руководить «стадом баранов». Если применяется принудительная мобилизация, то у российских военкоматов есть возможность принудительно привлекать тех офицеров, которые уволились в запас не так давно — месяцы, несколько лет назад. То есть — это уже полуготовые командиры. Если они не хотели идти добровольно, то сейчас их принудительно возьмут. Частично проблема решается, но, опять же, частично.

Насчет вооружений.

Резервы, которые были в России, в определенной степени истощены, а промышленные мощности или возможности закупать где-то в других странах эти вооружения также ограничены. Поэтому даже если частично решается проблема руководящего состава, командования, то просто мобилизацией заставить заводы выпускать в разы большее количество продукции, вряд ли выйдет в столь поспешный срок.

Алексей Мельник, «Новое время»

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