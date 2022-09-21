«У Путина тряслись пальцы и дергалась рука» 13 21.09.2022, 13:39

15,652

В обращении главы Кремля о мобилизации сквозил страх.

Бывший депутат госдумы РФ Илья Пономарев считает, что поведение российского диктатора Владимира Путина во время его обращения по поводу мобилизации в РФ выдавало в нем страх.

Об этом он сказал в среду, 21 сентября, в комментарии изданию «Гордон».

По словам экс-депутат, на обнародованном видео у Путина тряслись пальцы и дергалась рука, в связи с чем можно сделать вывод, что «у него очень плохое психологическое состояние».

«Я еще не видел у Путина настолько плохо технически исполненного обращения. Он же в этом смысле достаточно тренированный человек, проходил специальные курсы по сценической речи. А это такая судьбоносная речь. Понятно, он читал с суфлера, но он сделал это плохо. Видно, что он нервничает, что ему никто не может ничего посоветовать. Уровень нервозности очевиден», — пояснил он.

Кроме того, Пономарев отметил, что выступление Путина — это фактически признание того, что все задачи, которые были поставлены перед ВС РФ, провалились.

«У него никакого другого сценария, кроме как продолжать войну, нет. Это как в кино: либо он ее ведет под венец, либо она его — к прокурору», — добавил бывший российский депутат.

Напомним, Путин объявил «частичную мобилизацию» в стране в среду, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».