Украинский пенсионер без единого выстрела захватил в плен группу оккупантов 1 21.09.2022, 13:57

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Россияне были захвачены еще «тепленькими».

Украинский пограничник Сергей Юрчак самостоятельно взял в плен пятерых россиян.

В феврале Сергей Юрчак был уже на пенсии, но все же ушел на фронт добровольцем. И говорит, не зря – опыт пригодился. Рассказывает, как в лесу недалеко от их позиции заметил военных. И пошел знакомиться, думая, что это ВСУ, сообщает ТСН.

«Они все спят. Я там мат за матом, начинаю ссориться, война идет, а вы спите. А они в коконах все, спальных мешках. Начинают снимать коконы, вижу белые повязки и русская форма. Так что в первую секунду у меня чуть сердечко не выскочило», — рассказывает мужчина.

Но не растерялся, направил на них автомат и вызвал подмогу. И когда она подошла — пять россиян оказались в плену без единого выстрела.

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