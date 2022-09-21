Режим собирается лишать белорусов гражданства 19 21.09.2022, 14:04

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Законопроект уже поступил в «палатку».

Законопроектом, который поступил на рассмотрение в «палатку», предлагается лишать гражданства тех, в отношении кого вступил в силу приговор, даже «если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь». Недавно были принятые поправки в законодательство, позволяющие заочно судить белорусов.

Лишать гражданства осужденных за некоторые преступления могли и раньше — по 24 статьям (массовые беспорядки, наемничество, терроризм и так далее).

Теперь — по 55. В том числе и за призывы к санкциям, насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или должностного лица и еще по множеству статей, которые правозащитники считают политическими.

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