Кремль признался в провале 3 21.09.2022, 14:14

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Как мир отреагировал на объявление частичной мобилизации в РФ.

21 сентября диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу и пояснил, что в рамках мобилизации призовут 300 тыс. резервистов. Также министр в очередной раз занизил потери оккупационной армии, заявив о смерти 5937 военнослужащих – по данным Генштаба ВСУ, эта цифра уже превысила 55 тыс. человек.

Как на фейковые «референдумы» Кремля и мобилизацию в РФ отреагировал мир, пишет obozrevatel.com.

США

Американский посол в Украине Бриджит Бринк заявила в Twitter, что «фальшивые референдумы и мобилизация – признаки слабости, провала России».

Она также заявила, что США никогда не признают притязания РФ на территории Украины, и добавила, что Штаты будут оказывать Киеву поддержку «столько, сколько потребуется».

Германия

Запад не примет условия «мира», продиктованные Кремлем, заявил канцлер Олаф Шольц, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке – еще до выступления Путина.

«Если мы хотим, чтобы эта война закончилась, то нам не может быть безразлично, чем она закончится. Путин откажется от своей войны и своих империалистических амбиций только в том случае, если поймет, что не может победить. При этом он разрушает не только Украину, но и свою страну. Вот почему мы не примем мир, продиктованный Россией. Вот почему мы не примем никаких показных референдумов. И именно поэтому Украина должна быть в состоянии защитить себя от вторжения России», – заявил политик.

Великобритания

Джиллиан Киган, сменившая Лиз Трасс на посту министра иностранных дел, оценила решение Кремля о частичной мобилизации как «тревожную эскалацию» войны со стороны Москвы.

В комментарии Sky News она сказала, что к угрозам следует относиться «серьезно», поскольку войска Украины продвигаются вперед, возвращая свои территории.

«Это ложь Путина, и он продолжает полностью искажать то, что произошло в Украине... Это незаконная война России. Конечно, мы по-прежнему будем поддерживать Украину, как и все наши союзники по НАТО», – сказала дипломат.

Киган также обратилась к украинцам: «Мы с вами, мы на вашей стороне – мы поможем, чем сможем».

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес подчеркнул, что угрозы Путина не могут скрыть тот факт, что Украина выигрывает войну, международное сообщество объединяется, а Россия становится изгоем.

Он также добавил, что нарушение Путиным собственных обещаний о том, что мобилизации не будет, и планы незаконной аннексии территорий Украины – «признание того, что его вторжение провалилось». Диктатор и его министр обороны «отправили десятки тысяч своих граждан на смерть», добавил Уоллес.

Франция

«Референдумы» по присоединению, запланированные в оккупированных Россией регионах Украины, не будут признаны международным сообществом, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Если бы идея референдума на Донбассе не была столь трагичной, она была бы смешной», – сказал президент, выступая перед журналистами в Нью-Йорке.

Он добавил, что предложения о референдуме на востоке Украины – очередная провокация со стороны России. «Думаю, то, что было объявлено Россией, – это пародия. Это цинизм, и очевидно, что (эти действия) не будут признаны международным сообществом».

«Россия начала войну, вторглась в этот регион, бомбила людей, заставляла их бежать, а теперь говорит, что в этом самом регионе она собирается организовать «референдум», – подчеркнул Макрон.

Евросоюз

«Неудивительно, что Россия выбрала Международный день мира для эскалации своей неоправданной войны. Украине нужен мир на ее собственных условиях, уважение к ее суверенитету и территориальной целостности. ЕС продолжает поддерживать Украину для победы в войне, поскольку Украина борется и за наш мир», — написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Евросоюз и его члены не признают результаты «референдумов» на захваченных территориях Украины, добавил позже высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Это попытка России узаконить свой незаконный военный контроль, направленная на насильственное изменение границ Украины в явное нарушение Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Результаты таких действий будут недействительны и не будут признаны ЕС и его государствами-членами», — говорится в его заявлении.

НАТО

енсек Альянса Йенс Столтенберг назвал «референдумы» фиктивными, «не имеющими легитимности и не меняющими характер агрессивной войны России против Украины».

«Это – дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», – написал Столтенберг в Twitter.

Латвия

Власти страны уже объявили, что не будут выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, бегущим от мобилизации. Глава министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевичс объяснил такое решение соображениями безопасности.

Китай

В министерстве иностранных дел КНР после объявления Путиным частичной мобилизации снова заговорили о переговорах. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь призывает Украину и Россию «начать диалог и консультации, чтобы найти способ решить всеобщие проблемы безопасности».

«Позиция Китая по Украине последовательна и ясна», — сказал дипломат.

Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов с иронией отреагировал на решение российского диктатора объявить частичную мобилизацию.

«План Путина «Бермудский треугольник» – комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – ЧВК «Вагнер». Далее: украинский фронт – ликвидация – белая «Лада», – отметил чиновник.

А советник Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что решение отправить на войну в Украине еще 300 тыс. россиян свидетельствует о том, что военная авантюра Кремля провалилась.

Россия

Последователи российского оппозиционера Алексея Навального призвали сопротивляться частичной мобилизации Путина вплоть до поджогов военкоматов. «Если вы готовы заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкоматы – мы поддерживаем это и готовы также оказать какое-то содействие», – заявил Иван Жданов.

А движение «Весна» объявило протесты, призвав в среду в 19:00 выходить в центры всех российских городов. Активисты назвали мобилизацию «могилизацией», отметив, что теперь война напрямую коснется каждой российской семьи.

«Акция протеста – это только начало. Мы уверены, что решение о могилизации может стать концом для этой власти. Сейчас стране нужно выходить. Все в наших руках!» – заявили в «Весне».

енсек Альянса Йенс Столтенберг назвал «референдумы» фиктивными, «не имеющими легитимности и не меняющими характер агрессивной войны России против Украины».

«Это – дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», – написал Столтенберг в Twitter.

Латвия

Власти страны уже объявили, что не будут выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, бегущим от мобилизации. Глава министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевичс объяснил такое решение соображениями безопасности.

Китай

В министерстве иностранных дел КНР после объявления Путиным частичной мобилизации снова заговорили о переговорах. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь призывает Украину и Россию «начать диалог и консультации, чтобы найти способ решить всеобщие проблемы безопасности».

«Позиция Китая по Украине последовательна и ясна», — сказал дипломат.

Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов с иронией отреагировал на решение российского диктатора объявить частичную мобилизацию.

«План Путина «Бермудский треугольник» – комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – ЧВК «Вагнер». Далее: украинский фронт – ликвидация – белая «Лада», – отметил чиновник.

А советник Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что решение отправить на войну в Украине еще 300 тыс. россиян свидетельствует о том, что военная авантюра Кремля провалилась.

Россия

Последователи российского оппозиционера Алексея Навального призвали сопротивляться частичной мобилизации Путина вплоть до поджогов военкоматов. «Если вы готовы заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкоматы – мы поддерживаем это и готовы также оказать какое-то содействие», – заявил Иван Жданов.

А движение «Весна» объявило протесты, призвав в среду в 19:00 выходить в центры всех российских городов. Активисты назвали мобилизацию «могилизацией», отметив, что теперь война напрямую коснется каждой российской семьи.

«Акция протеста – это только начало. Мы уверены, что решение о могилизации может стать концом для этой власти. Сейчас стране нужно выходить. Все в наших руках!» – заявили в «Весне».

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