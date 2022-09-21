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На границе Литвы с Беларусью задержано рекордное за год количество нелегальных мигрантов

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  • 21.09.2022, 14:31
На границе Литвы с Беларусью задержано рекордное за год количество нелегальных мигрантов

Литовские пограничники предотвратили массовую провокацию.

За последние сутки на границе Литвы с Беларусью было зафиксировано рекордное количество мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу и въехать в Литву, – 135 человек. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвы.

На границе Латвии с Беларусью нарушений не было зафиксировано. Польская пограничная служба сообщает о 38 попытках незаконного пересечения границы, была задержана гражданка Латвии, перевозившая 10 мигрантов.

С начала этого года литовские пограничники отказали во въезде 7 317 мигрантам. За период с 3 августа 2021 года, когда пограничники стран Евросоюза получили право не пропускать мигрантов с территории Беларуси, по сегодняшний день Польша не впустила 44 579 человек, Литва – более 15 тысяч, Латвия – 7257, сообщает пограничная служба Литвы.

Этим летом Польша и Литва закончили строительство физического барьера на границе с Беларусью. Латвия планирует построить забор вдоль границы с Беларусью к 2024 году.

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