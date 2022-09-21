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Немецкий политолог указал на интересные факты насчет мобилизации в РФ

  • 21.09.2022, 14:31
  • 5,358
Немецкий политолог указал на интересные факты насчет мобилизации в РФ
фото: mil.ru

«Спецоперация» закончилась?

Объявление мобилизации в России, в принципе, является концом «специальной военной операции» в Украине.

Видимо, для того, чтобы оправдать мобилизацию, в РФ прибегли к риторике о якобы «ядерной угрозе» для России, рассказал немецкий политолог Андреас Умланд в эфире телемарафона.

«Ну это (мобилизация в РФ - Ред.), в принципе, конец «специальной военной операции», это переход тоже в российской риторике де-факто к войне и это меняет, я думаю, в первую очередь, для россиян состояние вот этого конфликта. Я думаю, для Украины это будет мало что менять…», - полагает эксперт.

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