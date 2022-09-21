Полумеры бессильного Путина: эксперт предрек бунты в РФ 21.09.2022, 14:40

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Мобилизация не решила ни одной проблемы, а создала предпосылки для десятка новых.

Подписав указ о частичной мобилизации в России, президент РФ Владимир Путин не решил ни одной проблемы, а создал предпосылки для десятка новых.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Полумеры политического импотента. Именно так я могу охарактеризовать подписание Путиным указа о частичной мобилизации в России. Российская армия сейчас находится в критической ситуации из-за отсутствия полноценной компенсации потерь, которые она несет в Украине. Скрытая мобилизация добровольцев – не помогает, зэки, собираемые по исправительным колониям, так же не решили вопрос», – отметил Коваленко.

«Сегодня утром президент России объявляет частичную, а не всеобщую, мобилизацию в стране. Частичную мобилизацию, которая так же не решит абсолютно никаких проблем российской армии. Ни количественных, ни профессиональных, никаких. А даже в большей степени их добавит. Ведь, так или иначе, а это будет принудительная форма мобилизации. А там где принуждение, всегда находится место неподчинению», – добавил эксперт.

Коваленко прогнозирует, что постепенно в новостных лентах российских СМИ будут появляться сообщения об отказниках, дезертирах и бунтах на уровне подразделения или даже войсковой части.

Напомним, президент РФ Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он также пригрозил всему миру ядерным оружием.

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