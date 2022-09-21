Белорусы о мобилизации в РФ: Нас ждет крах военной машины и горящие военкоматы 21.09.2022, 14:55

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Разум победит маразм и шизофреников.

Кремлевский диктатор Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Россияне уже начали «голосовать ногами», раскупая билеты на самолеты в страны, куда не нужна виза.

Сайт Charter97.org попросил читателей нашего Telegram-канала рассказать, что они думают о мобилизации в России и как она может отразиться на Беларуси.

«Считаю мобилизацию, объявленную Путиным, подписанием ему же приговора. Если тоже самое подпишет и его подчиненный, то это трындец для Беларуси, но и для него тоже».

«Затронет это следующим образом нас: до последнего были в Беларуси, но предвидя аналогичные меры и у нас — уже планируем уезжать. Всей родней».

«По поводу войны — тут все просто. Когда дегенераты несменяемо управляют страной, это заканчивается практически всегда войной. Другое дело, мы, обычные люди. Есть огромная ответственность родителей перед детьми, на которую обычно всем наплевать. Те мысли, идеи и комплексы, которые мы внушаем своим детям — самое страшное преступление перед ними. Внушать своим детям, что политика нас не касается, что те люди, которые нами управляют, очень умные и что они знают, что делают, что они не могут быть идиотами по определению — самое худшее что можно с ними сделать.

Это делают в школах, если это делают и дома — солдат готов. Благодаря таким родителям у дегенератов, которые наверху, всегда есть армия. Если бы родители были чуточку умнее, то и войны бы не было».

«Про мобилизацию: Лукашенко будет наблюдать, выжидать, оценивать, но мне кажется, он не решится на агрессивные шаги. Возможно, к нам будут бежать мобилизованные из приграничных областей. Путин будет агрессивнее давить на Лукашенко и перекрывать ему кислород, так как решился на такой шаг. Экономическая удавка сожмется еще сильнее, а падение на мосбирже этот эффект усилит. Так же продолжится миграция всех, кто может это сделать — IT-бизнес и у нас, и в России».

«Разруха, нищета и ухудшение криминальной обстановки. Возможна частичная мобилизация армии. Вот как мобилизация отразится на Беларуси».

«Вероятно, нас ожидает крах военной машины и множество новостей о горящих военкоматах».

«Разум победит маразм и шизофреников.Слава Героям Украины, Жыве Беларусь!» — пишут читатели нашего Telegram-канала.

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