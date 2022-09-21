Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта с образованием как у Лукашенко 3 21.09.2022, 14:58

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Фото: twitter.com/Shtirlitz53

Захватчик променял учебу на погоны Костромского полка.

Защитники Украины ликвидировали в Херсонской области 24-летнего российского оккупанта Эдуарда Реунова из 331-го Костромского полка.

О «денацификации» захватчика сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Twitter.

«Давно не было слышно о «славных традициях» 331 Костромского полка. Снова недобитки начали всплывать. В Херсонской области успешно проводят «операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении», – написал Штефан.

Реунов был ликвидирован 4 сентября. Он принимал участие в войне с февраля. В июле захватчику, который учился в магистратуре сельхозакадемии, но осенью 2021 ушел в армию, исполнилось 24 года.

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