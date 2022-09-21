закрыть
21 сентября 2022, среда, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва привела силы быстрого реагирования в состояние повышенной боеготовности

2
  • 21.09.2022, 15:05
  • 2,740
Литва привела силы быстрого реагирования в состояние повышенной боеготовности

Страна сделала это вслед за Латвией.

Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности из-за мобилизации в России.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

По его словам, поскольку военная мобилизация России также будет проводиться у границ Литвы, Силы быстрого реагирования страны приведены в состояние повышенной готовности.

Анушаускас добавил, что таким образом хотят предотвратить любые провокации со стороны страны-агрессора.

Накануне аналогичные меры приняла Латвия.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип