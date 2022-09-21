Литва привела силы быстрого реагирования в состояние повышенной боеготовности

Литва привела силы быстрого реагирования в состояние повышенной боеготовности2
- 21.09.2022, 15:05
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Страна сделала это вслед за Латвией.
Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности из-за мобилизации в России.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
По его словам, поскольку военная мобилизация России также будет проводиться у границ Литвы, Силы быстрого реагирования страны приведены в состояние повышенной готовности.
Анушаускас добавил, что таким образом хотят предотвратить любые провокации со стороны страны-агрессора.
Накануне аналогичные меры приняла Латвия.
21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.