Литва привела силы быстрого реагирования в состояние повышенной боеготовности 2 21.09.2022, 15:05

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Страна сделала это вслед за Латвией.

Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности из-за мобилизации в России.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

По его словам, поскольку военная мобилизация России также будет проводиться у границ Литвы, Силы быстрого реагирования страны приведены в состояние повышенной готовности.

Анушаускас добавил, что таким образом хотят предотвратить любые провокации со стороны страны-агрессора.

Накануне аналогичные меры приняла Латвия.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

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