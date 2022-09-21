Армия Украины может окружить войска РФ на трех участках фронта

Армия Украины может окружить войска РФ на трех участках фронта3
- 21.09.2022, 15:23
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Оккупанты оставили Кременную и Сватово.
Силы обороны Украины могут окружить войска России в Донецкой, Луганской областях и на Херсонщине. На днях оккупанты оставили Кременную и Сватово на Луганщине, однако ВСУ не были готовы к такой ситуации, поэтому завладеть оставленными территориями не удалось. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
В интервью «Главреду» в ответ на вопрос о том, могут ли украинские войска окружить армию РФ в Лимане и открыть для себя путь к Северодонецку и Лисичанску, он сказал, что такой сценарий возможен.
ВСУ способны окружить оккупантов как минимум на трех участках, это возможно в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
«Российские захватчики, теоретически, могут оказаться в оперативном окружении на нескольких участках. Как в Донецкой и Луганской областях, так и на Херсонщине. В целом это, как минимум, три точки», - отметил Тука.
Также он добавил, что ранее россияне оставили Кременную и Сватово в Луганской области, однако украинская армия не была готова к такому сценарию, и оккупанты вернулись на прежние позиции.
«Несколько дней назад произошла интересная ситуация – оккупанты ожидали наступления ВСУ и оставили Кременную и Сватово на Луганщине. Об этом мне рассказали местные жители, а позже информацию подтвердили в Главном управлении разведки. Но украинские войска не готовы были к сценарию срочного и немедленного наступления с целью завладения оставленными территориями. И уже спустя день россияне вернулись в Сватово», - подчеркнул Георгий Тука.