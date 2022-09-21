Армия Украины может окружить войска РФ на трех участках фронта 3 21.09.2022, 15:23

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Фото: AP

Оккупанты оставили Кременную и Сватово.

Силы обороны Украины могут окружить войска России в Донецкой, Луганской областях и на Херсонщине. На днях оккупанты оставили Кременную и Сватово на Луганщине, однако ВСУ не были готовы к такой ситуации, поэтому завладеть оставленными территориями не удалось. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В интервью «Главреду» в ответ на вопрос о том, могут ли украинские войска окружить армию РФ в Лимане и открыть для себя путь к Северодонецку и Лисичанску, он сказал, что такой сценарий возможен.

ВСУ способны окружить оккупантов как минимум на трех участках, это возможно в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

«Российские захватчики, теоретически, могут оказаться в оперативном окружении на нескольких участках. Как в Донецкой и Луганской областях, так и на Херсонщине. В целом это, как минимум, три точки», - отметил Тука.

Также он добавил, что ранее россияне оставили Кременную и Сватово в Луганской области, однако украинская армия не была готова к такому сценарию, и оккупанты вернулись на прежние позиции.

«Несколько дней назад произошла интересная ситуация – оккупанты ожидали наступления ВСУ и оставили Кременную и Сватово на Луганщине. Об этом мне рассказали местные жители, а позже информацию подтвердили в Главном управлении разведки. Но украинские войска не готовы были к сценарию срочного и немедленного наступления с целью завладения оставленными территориями. И уже спустя день россияне вернулись в Сватово», - подчеркнул Георгий Тука.

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