«Россиян, которые хотят войны, отправили на необитаемый остров» 4 21.09.2022, 15:33

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Российский мультипликатор Куваев выпустил новый эпизод «Масяни» в поддержку Украины.

Российский мультипликатор Олег Куваев, который является создателем легендарного персонажа Масяни, выпустил новую серию мультфильма. Согласно сюжету, Хрюндель нашел инопланетную летающую тарелку, и они с Масяней полетели в Украину, чтобы помочь закончить войну.

Сначала Масяня предлагала просто убирать рашистов, но потом состоялся такой диалог:

«Не могу я по своим стрелять», - сказал Хрюндель.

«Так это не свои, это убийцы», - возразила Масяня.

«Там нищее пацанье пришло деньги зарабатывать. Там Димка может быть с нашего подъезда, он всегда д*билом был. Не убивать же его теперь за это. Если он д*бил, я что, тоже должен быть д*билом?», - ответил Хрюндель.

«Выгнать их из Украины как-то надо, согласен», - сказала Масяня.

«Ну конечно, столько горя это мудачье здесь принесло», - с грустью ответил Хрюндель.

Они придумывали разные варианты, и одним из решений было облить оккупантов фекалиями.

«Бегите мыться, только сначала позор смойте», - крикнула Масяня вслед убегающим рашистам.

«Реальность на данный момент столь абсурдна, что можно не париться делать сюжет хоть сколько-нибудь реалистичным. Наоборот, чем больше абсурда, тем ближе получается к реальности. А юмор выживет, ему плевать на реализм и он есть противоположность агрессии. Поэтому чем больше приколов, тем скорее уйдет зло», - прокомментировал создатель ролика Олег Куваев.

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