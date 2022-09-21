Белорусские перевозчики готовятся к дальнейшему спаду в отрасли 21.09.2022, 15:29

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Привычные цепочки поставок разрушились в одночасье.

Белорусские автоперевозчики боятся дальнейшего спада в отрасли. Масла в огонь подливают разговоры на уровне правительства о приоритетном развитии перевозок железнодорожным транспортом – в азиатском направлении, и морским – используя российские порты в Санкт-Петербурге и Мурманске.

А что автомобильные перевозки? Не приведет ли смещение фокуса на железную дорогу и море к еще большему упадку поставок автотранспортом? О настроениях и ожиданиях порталу Tochka.by рассказали в международной бирже автомобильных грузоперевозок ATI.SU.

Что говорят автоперевозчики

Биржа ATI.SU недавно провела опрос на эту тему. И вот что он показал:

«Плохо. Количество автомобильных перевозок снизится, выживут только крупные компании», – так ответило 44% респондентов на вопрос «Как развитие ЖД и морских перевозок может отразиться на автоперевозчиках?».

При этом 31% не считает, что это сильно отразится на рынке. Они выбрали ответ: «Никак. ЖД и порты не заменят автомобильные перевозки и существенно не повлияют на доставку грузов автомобилями».

Еще 25% принявших участие в опросе видят в поддержке перевозок другими видами транспорта положительный момент и для себя: «Хорошо. Развитие ЖД и морских перевозок даст толчок и автомобильным – ведь и до портов грузы нужно доставлять по суше».

Слово эксперту

По словам директора компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяны Солдатенко, опасения части игроков рынка можно понять. В последние полгода на белорусском рынке международных автоперевозок наблюдается как снижение объемов, так и падение ставок.

По данным Биржи ATI.SU за второй квартал 2022 года, общее количество заявок на перевозки из других стран в Беларусь снизилось по сравнению с первым кварталом на 7%. В годовом выражении эта цифра составила 2%.

В перевозках из Беларуси в другие страны сокращение по сравнению с первым кварталом составило 9%, хотя по сравнению с прошлым годом и отметился небольшой рост – в 6%.

Ставки же во втором квартале на перевозки в Беларусь выросли в годовом выражении на 23%, но упали по сравнению с первым кварталом на 3%. Ставки из Беларуси снизились в годовом выражении на 9%.

«Ситуация напряженная, а в кризисной ситуации – нормально рассчитывать на поддержку государства. Тем более, именно автоперевозки были в центре внимания последние полгода, сейчас же фокус сместился на железную дорогу и море. Однако, неправильно считать развитие железной дороги и моря причиной упадка отрасли автоперевозок. Здесь обратная причинно-следственная связь: морскими и ЖД перевозками стараются заменить поставки там, где работать на автомобилях стало невозможно. И не исключено, что развитие морских перевозок сможет стимулировать автомобильные и усилить спрос на доставку грузов в российские порты», – считает Татьяна Солдатенко.

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