Глава МИД Эстонии: Мы должны усилить санкции против режима Лукашенко 3 21.09.2022, 15:40

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Диктатор является международной угрозой.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что белорусские власти являются соучастниками войны против Украины. Также он призвал усилить санкции против режима Лукашенко, сообщает err.ee.

Урмас Рейнсалу также подчеркнул, что необходимо «обеспечить юридическую ответственность, потому что режим Лукашенко не должен чувствовать себя безнаказанным».

Он отметил, что преступные действия со стороны режима Лукашенко против белорусского народа «продолжаются гораздо дольше, как минимум два года», но в последнее время «расширились и приобрели международную угрозу, учитывая текущую ситуацию с безопасностью».

Рейнсалу признал «мужество и настойчивость» народа Беларуси в «отстаивании своего будущего» и подчеркнул их «приверженность поддержке Украины». «Поскольку народы Беларуси и Украины не устали бороться за свободу, международное сообщество также не должно уставать, — считает он. — Сегодня как никогда важно работать вместе, чтобы защитить основанный на правилах международный порядок и ценности, которыми мы дорожим».

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