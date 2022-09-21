В Сибири и на Дальнем Востоке прошли первые акции протеста 15 21.09.2022, 15:54

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Россияне протестуют против мобилизации.

В городах Сибири и Дальнего Востока прошли первые акции протеста против «частичной мобилизации», объявленной ранее сегодня Путиным в РФ, сообщает «Новая газета».

В Иркутске на протест против мобилизации собрались около 60 человек, пишет телеграм канал «Иркутск анархистский». По данным активистов, в городе задержали более 10 человек. «Резко приехали 5 машин и маршрутка с ОМОНом и разогнали практически всех, кто был. Сейчас люди держатся поодиночке», — говорится в сообщении.

Силовики доставили протестующих в отдел полиции №7 на Депутатской улице. По данным «ОВД-Инфо», к задержанным не пускают адвоката.

О задержаниях активистов также сообщают и в Томске. По данным телеграм-канала «Улица Бархатная», полиция развозит «10-15 задержанных» в отделения МВД по Кировскому и Томскому районам.

В Улан-Удэ на акцию протеста также вышли несколько десятков человек, передает проект «Люди Байкала». Информации о задержаниях на данный момент нет.

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