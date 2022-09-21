Белорусский самбист Степан Попов: Прав и сильнее тот, кто защищает свой дом 1 21.09.2022, 16:01

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Степан Попов

Cтратегия войны России — это орда.

Белорусский самбист Степан Попов в Instagram обратился к российским коллегам с призывом не идти воевать против Украины после того, как 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации на территории России:

– Ну что, дорогие самбисты? Вид спорта, в котором максимальное количество людей в погонах и в прекрасной физической форме. Готовы ли вы теперь сделать нечто больше, чем письмо Путину с поддержкой войны и другие призывы?

Объявлена мобилизация, и вы в первых рядах поедете без визы в Украину! Если вы верите, что там погибло только 5937 ваших земляков (такое количество назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября, оценки украинской стороны на порядок выше – прим.) и что там неонацисты, что вас хотят поработить, то тогда желаю вам уже бежать в военкомат. Вас убедит только то, что вы увидите [в Украине]. Но будет уже поздно.

Остальных хочу спросить: как вы думаете, кто из самбистов будет в рядах «особых»? Кого не коснется мобилизация? Может быть, чемпионы мира или ЗМС [заслуженные мастера спорта]? А кого первыми отправят? Молодых и неперспективных или ветеранов самбо? Но золотую элиту, тех, кто подписал письмо Путину, кто проводит мастер-классы «Za самбо», точно не тронут. Они ведь так много сделали для родины!

Будете ли вы готовиться сейчас к чемпионату мира, сможете ли покинуть территорию России – большой вопрос. Но после речи вашего диктатора мне понятно одно – что ему все равно, сколько людей умрет в этой войне. Все его слова – это нацистская накачка своего народа и угрозы ядерной войной. Страшные нотки, страшные слова и страшные законы. Именно он вас лишает многих вещей, которые у вас были до войны. Сейчас у вас есть возможность подумать и проанализировать все события, происходящие в вашей стране и за ее пределами. И, возможно, понять правду и реальную ситуацию вашей страны и вашей армии.

Я видел своими глазами, как и сколько украинцев защищают свою Родину от вас. Прав и сильнее тот, кто защищает свой дом! Сейчас идет война с применением современного вооружения, которого достаточно у украинцев. А стратегия войны России – это орда и количество, которое идет на убой.

Власть «императора» держится только на обмане и вашем страхе, и ей осталось недолго. Лучше сказать громкое «нет войне», сесть в тюрьму и скоро выйти из нее героями, чем быть убийцами или сгнить на поле боя как оккупант с позором за обман! Будущее России зависит только от вас, от вашей смелости и ваших действий. Нет войне, – написал Попов.

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