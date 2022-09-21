«Ник и Майк»: Истерика Лукашенко на встрече с Вольфовичем очень показательна 2 21.09.2022, 16:23

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Время «хаваться в бульбу» стремительно завершается.

Анонсированное на вчера выступление показали сегодня. Результат тот же. Не важно, что стало причиной переноса: необходимость перезаписать обращение, дать возможность свалить из страны, тем, кто хотел избежать исполнения Z-долга, или просто попытка состыковать график законотворчества Госдуры с объективной реальностью, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Объявлена частичная мобилизация.

Те, кто воспользовался паузой, успели раскупить билеты туда, куда еще пускают с российским паспортом. Но не факт, что получится улететь. ЧВК и опущенные батальоны не оправдали доверия. Остается только закидывать мясом чуть лучшей категории.

Но, похоже, оценив риски, Кремль решил, что сможет справиться с внутренним недовольством. Так это или нет, станет ясно уже в ближайшее время. По крайней мере, эти риски в глазах кремлевских деятелей ниже, чем страх окончательно позорно проиграть в войне. Хотя позорно проиграть будет в любом случае, только цена будет гораздо выше.

Как мы и писали, звонить окурку бесполезно. Его вовремя не потушили на Лиговке. Теперь это проблема всего мира. Угрозы ядерным оружием - это последний блеф, который, к сожалению, может оказаться не блефом.

Российским гражданам, которые считали и считают, что война против Украины их не касается и очень красиво выглядит по телевизору в реляциях клоуна Конашенкова, придется пережить шок, удивление и разочарование от того, что ужас призыва на фронт постучится во многие семьи. Это реально хуже, чем обе чеченские кампании, на которые сейчас многие станут пересматривать свои взгляды.

Все это так же имеет преломление на белорусский режим. Истерика в ходе встречи с Вольфовичем объясняется тем, что воинство хунты не сможет отвертеться от участия в двух ипостасях.

Во-первых, по качеству то, что есть в руках синепалого синегуба превосходит то, что собирают сейчас в России по тюрьмам или подворотням. Поэтому высока вероятность отправиться на фронт непосредственно в составе боевых порядках. Во-вторых, придется считаться с растущим внутренним напряжением и возрастающей угрозой украинского ответного удара за все, что уже прилетело и прилетит еще. Война уже стучится в двери. Время «хаваться в бульбу» стремительно завершается.

На этом фоне Евросоюз рассматривает возможности послаблений для ряда товаров из России и Беларуси: транзит калия, поставки угля. Но, может, текущие шаги двух безумцев дадут понять, что пора завершать торговлю и повышать цену победы для Украины и Европы.

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