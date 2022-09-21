Самый большой страх россиян стал реальностью Виктор Андрусив

21.09.2022, 16:31

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С практической точки зрения ничего для Украины не меняется.

Прекрасно. Мобилизация была самым большим страхом россиян. Теперь он стал реальностью.

С практической точки зрения ничего для Украины не меняется. Частичная мобилизация просто заменит неэффективную мобилизацию добровольцев. А на практике, я думаю, мы так нормально сейчас увидим протестное движение, потому что это уже не про каких-то украинцев – это уже про россиян.

«Референдумы» – аналогично. Это никак не меняет наши планы.

По ядерному удару читайте старый пост, чтобы было понимание. Я думаю, Путин поставил цель удержать захваченные территории. Теперь все будет зависеть от санкций и давления Запада. Напоминаю, основные санкции – запрет перевозки нефти по морю – стартуют 5 декабря.

Виктор Андрусив, Telegram

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