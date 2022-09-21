закрыть
21 сентября 2022, среда, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самый большой страх россиян стал реальностью

  • Виктор Андрусив
  • 21.09.2022, 16:31
  • 1,416
Самый большой страх россиян стал реальностью

С практической точки зрения ничего для Украины не меняется.

Прекрасно. Мобилизация была самым большим страхом россиян. Теперь он стал реальностью.

С практической точки зрения ничего для Украины не меняется. Частичная мобилизация просто заменит неэффективную мобилизацию добровольцев. А на практике, я думаю, мы так нормально сейчас увидим протестное движение, потому что это уже не про каких-то украинцев – это уже про россиян.

«Референдумы» – аналогично. Это никак не меняет наши планы.

По ядерному удару читайте старый пост, чтобы было понимание. Я думаю, Путин поставил цель удержать захваченные территории. Теперь все будет зависеть от санкций и давления Запада. Напоминаю, основные санкции – запрет перевозки нефти по морю – стартуют 5 декабря.

Виктор Андрусив, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип