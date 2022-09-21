Пара белорусов купила цепочку с кулоном за 1 тысячу рублей, а теперь собирается идти в суд 21.09.2022, 16:41

И магазин, и семейная пара уверяют, что правы именно они.

Есть такая примета: покупка золотого колье жене — к счастью для всей семьи (happy wife — happy life, если вы вдруг не знали). В ситуации Анастасии все оказалось немного иначе: в минском магазине для нее купили золотую цепочку с кулоном, а буквально через два месяца защелка на новом изделии перестала регулировать его по размеру. Женщина отнесла украшение в магазин, там его приняли, а через 14 дней прислали письмо: сами виноваты!

— Это украшение мы купили мне в честь рождения ребенка, — рассказывает Анастасия корреспонденту onlíner. — Цепочку все еще можно носить, но длину нельзя зафиксировать, как я хотела.

Здесь, конечно, можно и придраться: все же цепочку носить можно. И все же это нормально — ожидать от изделия за 1 тыс. рублей того, чтоб оно фиксировалось как надо.

— Мы с мужем принесли цепочку в магазин и попросили починить фиксатор, ведь изделие еще на гарантии. Я попросила именно починить, а не заменить на другое или вернуть деньги. Отдала колье в магазин, а спустя 14 дней мне сказали прийти за письмом, в котором меня обвинили в неправильной эксплуатации.

В письме говорится, что заводского брака нет. «Фиксация длины ослабла из-за механического истирания внутри фиксирующего шарика в процессе эксплуатации»

— Я позвонила адвокату, он сказал написать новое заявление. Уже не на ремонт, а на возврат денег, потому что качественное изделие не может сломаться через неполные три месяца носки. Если откажут, адвокат рекомендовал идти в суд, мы готовы.

Юрист: в этой истории есть одна странность

Эксперт по правам потребителей, юрист Иван Райкевич, говорит, что, по его опыту, производители ювелирных изделий редко признают заводской дефект.

— Обычно мастер выдает заключение о том, что их изделие нормальное, что его либо неправильно носили, либо мыли в агрессивной среде и так далее.

Если вы купили товар и вам кажется, что он некачественный, несите его в магазин. Там его обязаны принять, а в случае необходимости — провести проверку качества. Вас должны уведомить о месте и времени проведения такой проверки и вашем праве на присутствие при проведении проверки.

В случае, когда есть конкретный ответ от магазина, в котором указано, что все произошедшее — это результат процесса эксплуатации, и вывод сделан по факту некого осмотра, есть повод проводить независимую экспертизу и идти в суд, но стоит обратить внимание на небольшой нюанс.

В своем ответе магазин почему-то ссылается на постановление Совета министров №778 от 14 июня 2002 г. «О мерах по реализации закона Республики Беларусь „О защите прав потребителей“». Есть вероятность, что потребителю для написания требований был предоставлен бланк на возврат денег за товар надлежащего качества. И тогда отказали потребителю законно. Это небольшая хитрость, чтобы избежать ответственности, и иногда продавцы могут поступать таким образом.

Иван рекомендует Анастасии сделать то же самое, что ей посоветовал сделать адвокат, к которому обращалась женщина: написать требование о ремонте изделия либо о возврате денег ввиду наличия в товаре производственного недостатка (в соответствии с п. 1—3 ст. 20 закона «О защите прав потребителей»). А после потребитель должен подписать акт передачи товара, утвержденный постановлением МАРТ №85 от 29 ноября 2018 г.

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