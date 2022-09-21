Исследование мумии древнеегипетского священнослужителя привело историков к любопытным выводам 3 21.09.2022, 16:57

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Жрец жил во времена царицы Хатшепсут и фараона Тутмоса III.

На мумии второго пророка Амона, найденной в некрополе Эль-Ассасиф, были найдены следы многочисленных побоев. Исследователи считают, что жрец участвовал в кулачных боях, пишет «Новое время».

Антропологическое исследование мумии пророка, жившего во времена царицы Хатшепсут и фараона Тутмоса III, показало многочисленные травмы костей черепа, характерные для драк.

У черепа отсутствовали нижняя челюсть и все зубы, большинство из них выпали еще при жизни. Макроскопическое обследование этой находки показало, что мужчина получил два удара в лицо. Один из них пришелся в скулу, а другой — в нос. Первый удар привел к перелому со смещением левой скуловой кости и верхней челюсти, а также к деформации левой глазницы. Второй удар повредил челюсть справа и стал причиной перелома правой половины носовой кости. Другие последствия нанесенных травм были менее очевидными и обнаружились уже после детального изучения. Среди них — повреждения глазничной поверхности верхней челюсти.

Ученые склонились к тому, что эти повреждения — результат нескольких отдельных эпизодов. Поскольку подобные травмы характерны для кулачных боев, они предположили, что жрец участвовал в подобных мероприятиях.

Последние были одним из немногих развлечений древности. Они были популярны в большинстве цивилизаций.

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