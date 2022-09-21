Светлана Алексиевич: Я уверена в изменениях, которые должны произойти в Беларуси 3 21.09.2022, 17:10

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Однако сегодня многое зависит от того, что происходит в Украине .

Нобелевская лауреатка, белорусская писательница Светлана Алексиевич высказалась за увеличение поддержки Украины странами Запада. Об этом она заявила журналистам в Каунасе, где ей вручили регалии почетного доктора Университета Витаутаса Великого, сообщает BNS:

— Я думаю, что война будет продолжаться, и наша помощь с Запада должна быть еще больше. Потому что Россия большая страна. Что значит мобилизация, сколько это человек. И не видно, чтобы в России произошел какой-то революционный прорыв, пока не видно.

При этом Светлана Алексиевич также уверена, что диктатурам не удастся остановить время. Она уверена в изменениях, которые должны произойти в Беларуси. Однако сегодня многое зависит от того, что происходит в Украине:

— Но сегодня все зависит от того, что будет происходить в Украине. Мы все должны помочь Украине, мы должны победить Путина.

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