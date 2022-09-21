Зеленский: Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат 4 21.09.2022, 17:15

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Владимир Зеленский

Президент Украины впервые прокомментировал частичную мобилизацию в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление в России «частичной» мобилизации. Он отметил, что президент Владимир Путин хочет утопить наше государство в крови своих военных.

В интервью немецкому изданию Bild он отметил, что такое решение указывает на то, что у РФ возникли проблемы с кадровым пополнением личного состава.

«Наши спецслужбы и наши союзники об этом уже сказали. Весь последний месяц он проводил мобилизацию.... Мы уже знаем, что они мобилизовали курсантов, – ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не смогли закончить учебу. Все эти люди не могут воевать. Они пришли к нам и гибнут..., - сказал президент. - Он (Путин - ред.) видит, что его подразделения просто сбегают. Ему нужна миллионная армия, чтобы прийти к нам. Потому что он видит, что значительная часть тех, кто к нам приходит, просто бежит».

Также Зеленский прокомментировал ядерные угрозы Путина: «Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие».

При этом украинский президент все же не исключает полностью такой вероятности. Главное, по его словам, не поддаваться на российский шантаж и не идет на компромиссы с российским президентом.

Зеленский также отметил, что выступление Путина не смотрел: «У меня есть вся информация, которая мне нужна. В этой речи не было ничего нового для меня».

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