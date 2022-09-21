Как лукашисты врут о внешней торговле страны 21.09.2022, 17:25

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В госСМИ вряд ли расскажут, что падение импорта — большая проблема.

Поговорим о внешней торговле, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Сегодня она, по сути, вытягивает экономику страны, не позволяя ей окончательно свалиться в бездну, одновременно являясь миной замедленного действия. А еще внешняя торговля была и остается темой для множества информационных спекуляций.

Внешняя торговля – это то, что мы покупаем и продаем за рубеж. В идеале важно баланс этих составляющих соблюдать. Еще лучше, когда мы продаем больше, чем покупаем. Именно такая ситуация сейчас и наблюдается в Беларуси, на чем пропаганда и акцентирует внимание.

Нам говорят: все прекрасно! Сальдо внешней торговли положительное и достигает рекордных объемов. На самом деле суть происходящего заключается в том, что в стране падает экспорт (за 7 месяцев этого года он ушел в минус на 3,7%), но при этом импорт падает больше (на 8,9%). Вот сальдо и растет.

В государственных СМИ вряд ли расскажут, что падение импорта, на самом деле, ничуть не меньшая проблема для экономики. Также пропагандисты не захотят разложить внешнюю торговлю по составляющим, потому что тогда станет понятно, что король — голый. А мы разложим.

Итак, товары делятся на «инвестиционные», «промежуточные» и «потребительские». Посмотрим, что мы имеем по результатам 7 месяцев.

Потребительских товары — все то, что покупают, условно, в магазине. Их экспорт прирос на 14%, а импорт упал на 9%. На прилавках магазинов становится все меньше европейских товаров. «Швейцарский» шоколад, «итальянские» макароны и «французский» сыр, если присмотреться, на самом деле сделаны в России или Китае.

Что касается экспорта, наша молочка и холодильники действительно неплохо продаются на российском рынке. Но не надо тешить себя иллюзиями: происходит это не из-за повысившейся конкурентоспособности, а как раз наоборот, потому что альтернатив стало намного меньше.

Промежуточные товары — это то, что нужно производству в виде сырья и комплектующих. В этом секторе на 12% упал экспорт и на 7% — импорт. У нас все меньше сырья и комплектующих, в результате некоторые сборочные производства могут начать работать с перебоями или вовсе остановиться. Трудно сказать, из чего сделаны наши стиральные машины, холодильники, тракторы и телевизоры. Если для их производство нужны только китайские комплектующие (что маловероятно) — можно надеяться, что пока они худо-бедно, но будут в наличии. Но если это детали из ЕС или США, возникают большие проблемы.

Инвестиционные товары — станки и оборудование. Здесь экспорт растет на 17%, но это, скорее всего, значит, что некоторые устройства россияне теперь вынуждены покупать в Беларуси. При этом мы видим колоссальное падение импорта — на 24%. Соответственно, белорусские производства только за 7 месяцев потеряли четверть возможностей модернизации или расширения. Вспомним, что наша «молочка», деревообработка и другие отрасли, показывавшие реальные результаты, достигли их за счет современного оборудования из Европы. Которого больше не будет.

В основе беларуского экспорта лежат промежуточные товары (около 57%), еще треть занимают потребительские товары. На долю инвестиционных приходится около 13%. В импорте картина схожа, только доля промежуточных товаров выше – 69%, в то время как доли инвестиционных (8%) и потребительских (23%) несколько ниже. Очевидно, что именно высокая зависимость от импортного сырья и комплектующих будет главной головной болью белорусской промышленности. Сложности с инвестиционным импортом проявятся несколько позже.

Образно можно сказать, что за день сегодняшний отвечают потребительские товары. За то, что будет происходить спустя неделю или месяц — промежуточные. А за то, что случится через год — инвестиционные. И если сегодня еще можно «нарисовать» позитивную картинку, то в среднесрочной, а тем более долгосрочной перспективе все выглядит печально. Ведь если мы хотим завалить Россию нашими товарами или комплектующими, их элементарно нужно на чем-то производить. А возможностей поддерживать мощности, как показывает падение инвестиционного импорта, будет все меньше.

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