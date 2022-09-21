Российский фашизм наступает на грабли Герман Обухов

21.09.2022, 17:27

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Герман Обухов

Куда ни кинь, всюду клин.

Урок присоединения Крыма не пошел впрок для Кремля, там решили «отморозить уши назло НАТО», а потом поиграть с огнем, сидя на бочке с порохом. Объявленные референдумы в четырех регионах Украины принесут Москве такую головную боль, от которой еще нет лекарств.

Освобождать «российские территории» в Украине без применения ЯО не получится от слова «никак». Никакими силами и средствами. Как бы не храбрился Путин и не делал красивую мину при плохой игре, заявляя: «флаг им в руки», но именно этот флаг Украины появится на крышах всех администраций регионов, которые захотят объявить российскими. С таким же успехом Москва может заявить о референдуме на Аляске и присоединении ее обратно к России. Как говорят в народе: Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Вся надежда Москвы теперь будет возлагаться на ее заезженный блеф и шантаж применения ЯО, которое оно не сможет использовать по одной простой причине – получит адекватный ответ. Об этом Кремль предупредила Великобритания и заверила, что сделает это без согласования с НАТО и Вашингтоном. Если Москве не жалко Воронежа, то «вперед на амбразуру». Думаю, однако, что Воронежем дело не обойдется и кумулятивный заряд ЯО прилетит и в бункер, где сидит Путин. Спасения от ракетной атаки Соединенного королевства и НАТО могут ожидать только бомжи в Москве, которым все равно как помирать – от холода или от ракет.

В общем – куда ни кинь, всюду клин. В Москве подгорает. С октября в Украину пойдет больше самого современного вооружения из Соединенных Штатов, а после промежуточных выборов в Конгресс и Сенат не исключено признание России террористическим государством. Это будет означать полную блокаду России в политике и экономике. Ни Китай, ни Индия тут не помогут. Поможет только мыло для веревки. Самая большая опасность для Украины заключается в том же, с чего все и начиналось. Москва сконцентрирует все свои силы в Донецке и Луганске, окопается и создаст анклав с трудно пробиваемым коридором из России, после чего включит ту же пластинку, что и в 2014 году – нас убивают и притесняют. Понятное дело – ВСУ не будет бомбить города с мирным населением, перемешанным наполовину с российской армией. С Крымом даже проще, если снести Керченский мост и перекрыть «кислород» на Перекопе, отключив воду и электричество. Полуостров задохнется через полгода.

«Не было у бабы горя, купила баба порося». Не жилось Кремлю и Путину с ОРДЛО, захотелось быть «владычицей морскою». Получили то, что любой здравый человек мог предвидеть. У больных же шизофренией свои фантомы с иллюзиями. Лечить их будут всем миром. Чем больше разрушений принесет Россия Украине, тем ей дороже. За каждую жизнь тоже заплатят, но жизни не вернуть и в этом вся трагедия войны.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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