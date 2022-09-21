Почему белорусские магазины часто продают гнилые фрукты? 1 21.09.2022, 17:35

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Отвечает юрист.

«У меня есть потребительский вопрос. Почему магазины часто продают гнилые фрукты? Это же удар по имиджу, мухи-мошки, неуважение к покупателю в конце концов. Кто это контролирует?» — спрашивает читатель ex-press.by из Борисова.

На вопрос отвечает юрист Анатолий Маркович:

— Реализация испорченных, гнилых, с истекшим сроком годности продуктов, в том числе и фруктов, прямо запрещена законодательством Республики Беларусь.

Это следует, прежде всего, из норм Закона «О защите прав потребителей». Согласно им потребитель имеет право на надлежащее качество товаров, в том числе на безопасность товаров. Кроме того, потребитель имеет право на возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков товара, в том числе на компенсацию морального вреда.

Сухие формулировки закона мало что говорят человеку непосвященному, но если переводить их на понятный язык, то становится очевидным, что любой испорченный продукт, проданный покупателю в магазине, является нарушением его прав и может стать предметом разбирательства, вплоть до судебного. Если, например, покупатель купил не совсем свежий банан, съел его и это стало причиной расстройства здоровья, то виноват прежде всего не он сам (не видел, что ел?), а продавец. Но перед тем, как привлечь последнего к ответственности по закону, между причиной и следствием надо установить взаимосвязь и доказать ее.

Запрет на продажу испорченных продуктов питания содержится и в иных нормативных правовых актах. Например, в Декрете №7 от 23 ноября 2017 года «О развитии предпринимательства»: на объектах общественного питания, торговых объектах, рынках запрещается обращение фруктов и овощей, загнивших, испорченных, проросших, с нарушением целостности кожуры. Термин «обращение» в данном случае следует понимать как «продажа» и иные действия, совершаемые с продуктами с целью их отчуждения.

На этот же счет есть многочисленные постановления санитарных служб и других контрольных органов.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что покупатель, заметивший в магазине продаваемые несвежие фрукты или овощи, имеет право сделать продавцу замечание — в устном или письменном виде. На внесенную запись в книгу замечаний и предложений должен быть дан ответ в срок не позднее пятнадцати дней.

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