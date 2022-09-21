Как выглядят международные водительские права, которые начнут выдавать в Беларуси с 22 сентября 21.09.2022, 18:16

Фотофакт.

С 22 сентября вводятся изменения по выдаче водительских прав, также появятся международные водительские удостоверения. Pravo.by показал, как будет выглядеть новый документ.

Сейчас белорусы пользуются национальными правами, которые признаются примерно в 80 странах, подписавших Венскую конвенцию «О дорожном движении». С получением международного удостоверения, ездить за рулем белорусам можно будет и в других странах, в числе их Австралия, Алжир, Андорра, Аргентина, Бангладеш, Белиз, Бенин, Ботсвана, Египет, Индия, Испания, Китай, Мальта, Намибия, Новая Зеландия, Япония и других.

МВД установил форму бланка международного водительского удостоверения. Вот как будут выглядеть новые права.

Кроме того, уточнены положения, касающиеся бланка водительского удостоверения, например, в графе 12 «Ограничения» применяются специальные отметки, обусловливающие его действительность. К ним отнесены:

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