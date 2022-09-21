Зеленский попросил у Германии боевые танки 21.09.2022, 18:23

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Владимир Зеленский

Танки помогут спасти больше жизней украинских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября в интервью немецкому Bild обратился к Германии и потребовал немецкие боевые танки. Об этом говорится в обзоре интервью на сайте таблоида.

Он отметил, что для Украины эти боевые танки означают, что будет спасено больше жизней украинских солдат. Президент заявил, что Украина благодарна за военную и финансовую поддержку, но для победы «нужно еще больше». Он подчеркнул: бронированная техника – это вопрос выживания солдат.

Зеленский призвал правительство ФРН не оправдывать отказ поставлять танки, тем, что такие шаги не делают США и другие страны. «Германия независима от других государств», отметил он, добавив, что ФРГ могла бы таким образом «подать пример».

Разговоры по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцом иногда «были очень громкими», поделился Зеленский, добавив, что он просто не понимал, почему Шольц «не принимает некоторых шагов». «Были ситуации, когда стены тряслись», подметил президент.

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