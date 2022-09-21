В Витебске нашлась самая невозмутимая белоруска 21.09.2022, 18:27

Во время ограбления она спокойно сложила авоську и «бесконтактно» прогнала нападавшего.

Витебская милиция опубликовала видео неудачной попытки ограбления продовольственного магазина. Зрители должны были обратить внимание на нападавшего, чтобы помочь силовикам установить личность подозреваемого, но все взоры были обращены на свидетельницу нападения, которая покорила зрителей своей невозмутимостью.

Инцидент произошел днем 20 сентября. Около 15.00 в магазин по улице Карла Маркса 53 забежал неизвестный. Он подошел к одному из кассиров, достал нож и под его угрозой стал требовать деньги. Сотрудница торгового объекта отказалась выполнить указания преступника. Тогда нападавший приставил к ее горлу нож и вновь повторил требование.

Ограбление произошло в метре от двух посетительниц магазина, которые выложили свои продукты на прилавок. Одна из них, немного отошла. Вторая — спокойно сложила авоську, положила ее в корзину и неспешно пошла в сторону грабителя, чтобы освободить кассира. В том же направлении пошел и сотрудник магазина, но он был от места происшествия в нескольких метрах. Грабитель испугался и бросился бежать. Обошлось без пострадавших.

Сейчас подозреваемого разыскивают.

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