Вышел на свободу журналист Олег Груздилович 21.09.2022, 18:37

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Олег Груздилович

В заключении он провел почти девять месяцев.

Журналист «Радыё Свабода» Олег Груздилович, осужденный на полтора года лишения свободы, 21 сентября вышел на свободу. Об этом сообщило издание.

Груздилович пробыл за решеткой почти девять месяцев. Он отбывал наказание в Могилевской колонии № 15. Его осудили якобы за организацию и участие в протестах.

— У Олега украли время, пока он был несправедливо лишен свободы. Время, которое он и его семья никогда не вернут, и я очень счастлив, что теперь он воссоединиться со своей женой и другими близкими, — сказал президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) Джейми Флай. — Я благодарен представителям международного и правозащитного сообщества за постоянную поддержку по делу Олега, но наша работа не закончена. Игорь Лосик и Андрей Кузнечик также должны быть немедленно освобождены.

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