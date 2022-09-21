Блогер позвонил сыну пресс-секретаря Путина под видом сотрудника военкомата 20 21.09.2022, 18:42

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На войну ехать сын Пескова не хочет.

Ведущий канала «Популярная политика» позвонил сыну Дмитрия Пескова под видом сотрудника военкомата, предложил явиться и спросил, готов ли тот пойти добровольцем на фронт.

«Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился», – ответил Николай Песков на требование явиться в военкомат. Также он добавил, что будет «решать это на другом уровне».

Блогер также спросил у Пескова, согласен ли он пойти добровольцем на фронт. Если ответ положительный, то «военкому» нужно поставить галочку.

«Нет, мне такую галочку ставить не надо», – ответил Николай. Правда, после он все же добавил, что «готов пойти, но это не по вашей просьбе».

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