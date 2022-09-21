Депутат от «Единой России»: Уйти на фронт – самое легкое решение 12 21.09.2022, 19:09

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Единорос объяснил, почему их не мобилизуют.

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Дмитрий Вяткин на заседании 21 сентября заявил, что депутаты не могут идти на фронт, потому что «на них лежит ответственность».

Соответсвующий фрагмент заседания опубликовала «Русская служба BBC» в Telegram.

«Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения проблем вот здесь и написать заявление и уйти на фронт – это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые, казалось бы, живут обычной мирной жизнью», – заявил Вяткин.

Он отметил, что есть «две реальности»: мирная, с фейерверками, праздниками и заведениями, которые полны людей, и – фронтовая.

«На нас лежит обязанность и ответственность за то, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого мы можем дотянуться», – добавил он.

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