Сколько всего машин в Минске? 2 21.09.2022, 19:19

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Завтра от них предлагают отказаться.

Завтра — День без автомобиля. Накануне его в ГАИ поделились информацией, сколько машин зарегистрировано в Минске. По опыту предыдущих лет на велосипед или общественный транспорт в День без автомобиля пересаживается не так уж много минчан. Как вы думаете, что будет в этом году?

По статистике ГАИ, в столице на 1 сентября 2022 года зарегистрировано 748 436 единиц транспорта. В их числе: 664 646 легковушек, 57 606 грузовиков, 6723 автобуса и 19 461 мотоцикл и мотороллер. Инспекторы ожидают, что завтра выедет меньше машин, чем обычно, пишет «Онлайнер».

Неделя мобильности, начавшаяся 16 сентября, завершится завтра традиционным Днем без автомобиля. В этот день, 22 сентября, автомобилисты смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом при предъявлении прав и техпаспорта. «Мы ждем, что шеринги предоставят скидки на аренду велосипедов и самокатов», — поделились в комитете природных ресурсов. И действительно, сервис Kolobike сообщил, что в День без автомобиля можно будет начинать поездки на их велосипедах без первоначального платежа.

Точки акции «На работу на велосипеде!» будут работать 22 сентября возле входа в Ботанический сад, а также напротив «Минск-Арены» и возле «Мотовело».

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