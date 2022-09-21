Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал самое четкое фото Нептуна в истории 21.09.2022, 19:22

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Видны кольца и спутники.

Представители Европейского космического агентства (ESA) опубликовали самые четкие фотографии планеты Нептун за последние десятилетия.

По данным ESA, это самое четкое изображение Нептуна за 30 лет.

Камеры телескопа «Джеймс Уэбб» позволили сфотографировать динамические кольца ледяного гиганта, которые не были видны с момента пролета возле планеты аппарата Voyager-2 в 1989 году.

На снимках видно сразу несколько колец, лежащих в экваториальной плоскости планеты, которые состоят из космической пыли и остатков различных объектов.

Благодаря новому телескопу ученые также получили снимки спутника Нептуна — Тритона, который является одним из самых необычных спутников в Солнечной системе.

Тритон покрыт ледяным слоем конденсированного азота, поэтому он отражает около 70% падающего на него солнечного света, и издалека может казаться очень яркой звездой. По этой же причине Тритон даже немного затмевает Нептун.

Некоторые астрономы предполагают, что изначально Тритон был объектом пояса Койпера, после чего гравитация самой отдаленной планеты Солнечной системы захватила этот объект.

Напомним, Нептун обнаружили в 1846 году и назвали эту планету в честь римского бога морей.

Нептун почти в четыре раза больше Земли. Одни сутки длятся на этой планете чуть более 16 часов, а один оборот вокруг Солнца планета делает за 165 лет.

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