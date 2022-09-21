Генсек НАТО: Мобилизация свидетельствует о том, что Путин допустил большой просчет 1 21.09.2022, 19:23

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Йенс Столтенберг

Война идет не по планам Кремля.

Объявление президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации в России свидетельствует о том, что он просчитался после вторжения в Украину 24 февраля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters 21 сентября.

Он отметил, что мобилизация в России может привести к эскалации конфликта и унесет больше жизней.

По словам генсека НАТО, выступление Путина демонстрирует, что война «идет не по его планам» и он «допустил большой просчет».

Столтенберг заявил, что, хотя российские войска были плохо оснащены и не имели надлежащего командования и управления, «трудно представить, чтобы конфликт закончился в краткосрочной перспективе, пока Россия не признает, что Украина является суверенным, независимым государством».

Он сказал, что единственный способ положить конец этой войне – «доказать, что Путин не победит на поле боя», и, когда он это поймет, ему придется сесть и договориться с Украиной о «разумном соглашении».

Комментируя заявление Путина, намекающее на возможное применение ядерного оружия, Столтенберг заявил, что НАТО будет сохранять спокойствие и «не будет заниматься такой же безрассудной и опасной ядерной риторикой, как президент Путин».

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