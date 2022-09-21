Байден рассказал, на каких условиях должна закончиться война в Украине

Байден рассказал, на каких условиях должна закончиться война в Украине4
- 21.09.2022, 19:50
- 2,160
Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство.
Война в Украине должна закончиться на справедливых условиях. Об этом заявил президент США Джо Байден 21 сентября во время выступления на Генассамблее ООН, передает «Гордон».
«Как и вы Соединенные Штаты хотят, чтобы война закончилась на справедливых условиях. На тех, под которыми мы бы все подписались. Нельзя завоевывать территорию страны силой. Единственная страна, которая с этим не согласна, – это Россия», – отметил он.
Байден подчеркнул, что каждый участник ООН должен решительно и последовательно настаивать на том, что Украина имеет те же права, что и любое суверенное государство.
«Мы будем проявлять солидарность против агрессии России. И точка», – добавил американский президент.