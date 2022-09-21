В Турции разбился вертолет с россиянами 21.09.2022, 19:54

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Вертолет разбился в провинции Денизли.

На западе Турции в провинции Денизли разбился вертолет, задействованный в тушении лесного пожара. Об этом сообщает «Анадолу» в среду, 21 сентября.

Губернатор провинции Али Фуат Атик заявил, что авария произошла вблизи населенного пункта Чардак. К месту происшествия направили группы спасателей.

По данным МВД Турции, в результате крушения вертолета погибли два человека, пятеро получили ранения. При этом известно, что по крайней мере пятеро из семи человек, находившихся на борту вертолета, были гражданами России.

На обнародованном видео заветно, что у вертолета есть логотип российской компании Vladivostok Avia.

По данным местных СМИ, воздушное судно должно было быть задействовано при тушении пожаров в Мармарисе.

Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında yangın söndürme helikopteri düştü https://t.co/GiGNtm93kD — AA Canlı (@AACanli) September 21, 2022

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