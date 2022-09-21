Кремль обсуждает запрет на выезд из России 14 21.09.2022, 20:16

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После объявления мобилизации россияне начали массово уезжать из страны.

Высшее руководство России не исключает введения ограничений на выезд из-за мобилизации — первой в стране с 1941 года, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в администрации президента.

Окончательно решение, по их словам, будет зависеть от позиции силовых структур, а также от того, насколько массовым будет бегство граждан, напуганных призывом.

Пообещав набрать в армию 300 тысяч человек и использовать ядерное оружие в случае необходимости, президент РФ Владимир Путин спровоцировал паническую скупку авиабилетов, цены на которые взлетели в 2-3 и более раз. По данным Google Trends, число поисковых запросов по тегу «как уехать из России» выросло за день на 2900%.

Власти по крайней мере еще неделю не планируют закрывать границу - до 27 сентября, когда должны завершиться референдумы на аннексированных территориях Украины, говорит источник «Медузы».

Впрочем, подчеркивает он, ситуация может измениться, «если будет массовый отток». Окончательное решение будет зависеть от оценки Минобороны, спецслужб, правоохранительных органов, а также самого Путина, который уверен, что референдумы и мобилизацию нужно провести как можно скорее, говорят источники «Медузы».

Запрет на выезд может коснуться подлежащих мобилизации мужчин: у них при пересечении границы могут начать требовать справку-разрешение из военкомата. Один из пытавшихся пройти КПП с Казахстаном в Оренбургской области в среду рассказал Avtozak Live, что сотрудники ФСБ уже начинают отказывать в выезде, ссылаясь на распоряжение, которое касается попадающих под мобилизацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не смог ответить на вопрос о том, планируют ли власти закрывать границы. «Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующих законах. Давайте чуть-чуть наберемся терпения. Разъяснения последуют на этот счет», - сказал он.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что у подлежащих мобилизации нет не будет ограничений на перемещение до тех пор, пока им не пришла повестка, но при этом посоветовал никуда не выезжать.

«Вы можете спокойно поехать в Красноярск или в Омск, но я бы вам не советовал ехать отдыхать в Турцию», — сказал Картаполов.

Он добавил, человек без повестки может свободно перемещаться по России, «но лучше этого не делать».

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