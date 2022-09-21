Нет никакой «частичной мобилизации» 3 Леонид Невзлин

21.09.2022, 21:18

5,200

Леонид Невзлин

Эта зима не будет легкой ни для кого.

Путин, как всегда, не смог не соврать. Нет никакой «частичной мобилизации». Есть мобилизация полная, даже если проводить ее будут в несколько этапов. Отсюда и засекреченный седьмой пункт указа – в нем наверняка говорится, что призывать можно не 300 тысяч, а столько, сколько путинская машина войны сможет перемолоть.

Надеюсь, эти новости вдохнут новую жизнь в антивоенное движение внутри России, и к нему присоединятся те, кто раньше был пассивно против СВО, а то и активно «за». Когда война из телевизора приходит к тебе домой, угрожает твоей семье – мнение кардинально меняется. Спросите родителей моряков с «Москвы».

Как всегда, Москву и, возможно, Санкт-Петербург это затронет в последнюю очередь. Власти знают, что в столицах – самый большой протестный потенциал. Но могут недооценить, как изменят настроения регионов сотни похоронок и «грузов 200». Российские подпольщики уже выводят из строя трубопроводы, взрывают рельсы и портят инфраструктуру, пытаясь помешать военным усилиям Кремля. Теперь эти действия могут принять более массовый характер.

Ужесточатся, конечно, и репрессии. Не сумев справиться с соперником на поле боя, российские власти традиционно отыграются на собственном населении. Эта зима не будет легкой ни для кого.

Леонид Невзлин, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».