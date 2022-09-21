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Нет никакой «частичной мобилизации»

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  • Леонид Невзлин
  • 21.09.2022, 21:18
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Нет никакой «частичной мобилизации»
Леонид Невзлин

Эта зима не будет легкой ни для кого.

Путин, как всегда, не смог не соврать. Нет никакой «частичной мобилизации». Есть мобилизация полная, даже если проводить ее будут в несколько этапов. Отсюда и засекреченный седьмой пункт указа – в нем наверняка говорится, что призывать можно не 300 тысяч, а столько, сколько путинская машина войны сможет перемолоть.

Надеюсь, эти новости вдохнут новую жизнь в антивоенное движение внутри России, и к нему присоединятся те, кто раньше был пассивно против СВО, а то и активно «за». Когда война из телевизора приходит к тебе домой, угрожает твоей семье – мнение кардинально меняется. Спросите родителей моряков с «Москвы».

Как всегда, Москву и, возможно, Санкт-Петербург это затронет в последнюю очередь. Власти знают, что в столицах – самый большой протестный потенциал. Но могут недооценить, как изменят настроения регионов сотни похоронок и «грузов 200». Российские подпольщики уже выводят из строя трубопроводы, взрывают рельсы и портят инфраструктуру, пытаясь помешать военным усилиям Кремля. Теперь эти действия могут принять более массовый характер.

Ужесточатся, конечно, и репрессии. Не сумев справиться с соперником на поле боя, российские власти традиционно отыграются на собственном населении. Эта зима не будет легкой ни для кого.

Леонид Невзлин, Facebook

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